Lacombe assume conservadorismo no "Aqui na Band" e provoca colega "isentona"

A manhã desta terça-feira (23) já começou quente no "Aqui na Band". O programa matinal decidiu abordar o tema do conservadorismo e a apresentadora Nathalia Batista declarou que esse tema causa polêmica e divide opiniões no mundo todo. "Será que a Nathalia é isentona, sofisticada e prudente?", ironizou Luís Ernesto Lacombe assim que a colega de trabalho acabou de falar.



Reprodução/Twitter Lacombe de assume conservador ao vivo





Um pouco sem graça, Nathalia devolveu a pergunta ao jornalista. "Não tenho problema nenhum em me assumir conservador", declarou Lacombe. Ele disse que muitas vezes já falou que é um adepto do conservadorismo e completou: "Eu sou um jornalista em um programa de entretenimento, não tenho nenhum problema em me assumir conservador".

Lacombe ainda disse que é um estudioso do tema, mas não tem um conhecimento profundo como os convidados do "Aqui na Band", que são jornalistas e cientistas políticos. "A população é em essência conservadora. E hoje muitas pessoas irão se descobrir assim", ele declarou.

Lacombe se declara assumidamente CONSERVADOR no #AquiNaBand pic.twitter.com/QsFzLmS2rA — Misa Alvo ? (@MisaAlvo) June 23, 2020