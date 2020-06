Juventude Voluntária já atua em sete municípios de Rondônia no combate à Covid-19

.

Num gesto de solidariedade em defesa da vida e em apoio às ações do governo do Estado, centenas de jovens rondonienses que integram o projeto Juventude Voluntária estão atuando em pelo menos sete municípios do Estado - os mais afetados pela Covid-19 -, com atitudes concretas no combate à pandemia, colaborando em todas as frentes de trabalho.

De acordo com Gabriel Barbosa, coordenador de Juventude da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), que planeja e orienta as ações do projeto, em Porto Velho são cerca de 80 jovens, e uma média de 15 nos municípios de Candeias do Jamari, Ji-Paraná, Cacoal, Guajará Mirim, Nova Brasilândia e Ouro Preto do Oeste, que já aderiram ao projeto, mas com a possibilidade de aumentar esses números, eis que jovens de outros municípios já manifestaram interesse em participar e fazer parte deste grupo que leva solidariedade e amor às pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

O coordenador explicou que é tudo muito simples, e que uma vez formado o grupo em cada região, os jovens ficam à disposição dos municípios para ajudar em tudo, desde os serviços simples de apoio ao trabalho e organização para testagem rápida (drive thru) até aos serviços de lavagem de macas e leitos hospitalares e montagem e distribuição de cestas básica para a população carente. Para ele este é um trabalho valoroso da juventude rondoniense que abraçou a causa por pura solidariedade, sem esperar nada em troca.

O projeto é resultado da solidariedade do povo rondoniense e nasceu da necessidade de formar uma equipe de trabalho para atuar na confecção de aventais de uso de profissionais da saúde, e cresceu pela necessidade de participar das ações assistenciais promovida pelo Governo do Estado. Nesse contexto, seu objetivo é expandir as experiências de voluntariado, solidariedade e cidadania aos adolescentes e jovens de Rondônia, dando oportunidade a todos de aprender, servir e amar.

Conforme as explicações do coordenador da Sejucel, para participar do projeto, basta que o interessado preencha o formulário: https://forms.gle/t4v5Y3qN61g9Hijf8 e confirme o número de seu telefone e e-mail. Após isso a equipe da Coordenadoria de Juventude entrará em contato com o candidato.