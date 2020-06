Autobiografia de Xuxa pode ser um sinal de que ela voltará para Globo

Durante o isolamento social, Xuxa está aproveitando o tempo livre para escrever uma autobiografia, que deve ser lançada ainda em 2020 . A publicação sairá pela Globo Livros, editora que faz parte do Grupo Globo, e, segundo o site Notícias da TV, este é apenas mais um sinal da reaproximação da loira com a emissora da família Marinho.



Reprodução/Instagram Xuxa pode voltar para Globo





O contrato da eterna rainha dos baixinhos com a editora não para por aí. Ela deve publicar mais quatro livros infantis, dois ainda este ano e os outros em 2021. Xuxa também apareceu duas vezes na tela da Globo no mês de maio. A primeira foi a reprise de uma apresentação que fez no "Domingão do Faustão", quando ainda cantava para a criançada. A outra foi uma entrevista inédita com Pedro Bial . Como se isso não bastasse, ela é uma das celebridades que presta depoimento na série do Globoplay "Em Nome de Deus", sobre a investigação do curandeiro João de Deus.

Após a entrevista no "Conversa com Bial", surgiram boatos de que a Record teria ficado chateada com a participação da loira no programa, mas a mãe de Sasha desmentiu esses rumores. Recentemente, ela também declarou que se arrepende de ter falado mal da Globo no passado.

"Eles [a Globo] me fizeram rainha, e fui mimada pela emissora. Se na reta final falei que estava chateada com a Globo, fui mimadinha . Tenho profundo carinho pela Manchete, pela Globo e pela Record. Sempre fui respeitada por todas as casas por onde passei", declarou a apresentadora.

Por mais que tenha respeito por todas as emissoras, tudo indica que Xuxa deve deixar o canal de televisão de Edir Macedo. O contrato com a Record termina no final do ano, mas a namorada de Junno não tem previsão para voltar ao ar , com os realities shows que ela apresentava cancelados por causa da crise de saúde pública. Em setembro, a apresentadora e a empresa de comunicação devem informar um ao outro se desejam renovar o acordo, mas os executivos da Record não estão muito felizes com o desempenho de uma certa funcionária.