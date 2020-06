Atriz de "Totalmente Demais" sofre assédio desde os 12 anos nas redes sociais

A atriz Giovanna Rispoli completou 18 anos recentemente, mas contou que desde os 12 anos sofre assédio nas redes sociais de homens adultos. Atualmente, ela está no ar como Jojo, personagem da novela "Totalmente Demais", que está sendo reprisada na Globo. A artista ganhou visibilidade com a personagem Claudia, na novela Boogie Oogie, de 2014, e foi depois desse trabalho que ela entrou na mira de pedófilos da internet.

Giovanna Rispoli falou sobre o assédio que sofre nas redes sociais





"Desde Boogie Oogie eu recebia mensagens desse tipo [com teor de assédio], acho que quanto mais criança se é, mais nojento é ler esses comentários. Eu antes não sabia direito como lidar", revelou Giovanna Rispoli em entrevista ao 'Notícias da TV'. Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, a atriz ainda recebe muitas mensagens desrespeitosas e precisou aprender a lidar com isso.

"Hoje, por ser mais velha e já uma mulher 'adulta', ainda recebo muitos comentários absurdos, mas não chego a responder. Apenas denuncio e bloqueio", afirmou a jovem que estava no ar em "Malhação" antes da pandemia.