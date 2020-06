Jornalista conta por que deixou Band para assumir lugar de Gottino na CNN

A volta de Reinaldo Gottino para a Record TV fez a CNN Brasil buscar outro jornalista conhecido da TV aberta para ocupar seu lugar. O escolhido foi Rafael Colombo que, após 21 anos trabalhando na Band, decidiu arriscar e ir para a TV a cabo. Ao Notícias da TV, o profissional contou o que o motivou a trocar de emissora depois de tantos anos.

Reprodução/CNN Rafael Colombo trocou a Band pela CNN Brasil

"Precisava dar uma chacoalhada na minha vida", começou dizendo Rafael Colombo. "Vou completar 42 anos, e trabalhei por 21 anos na Band. É mais que 50% da minha vida. Não tenho um 'a' pra falar da Band. Recebi todas as oportunidades que uma empresa pode oferecer a um funcionário. Entrei como estagiário e me tornei apresentador. Não houve uma questão, um problema. Saí pela vontade de encarar uma nova Redação", acrescentou.

A ideia inicial era que o jornalista dividisse a bancada com Daniela Lima no "CNN 360º", telejornal de maior audiência do canal, mas depois de uns dias na nova emissora, ele foi transferido para o "CNN Novo Dia".

"Fiquei sabendo na sexta-feira (19). Essa possibilidade [de mudança de telejornal] já tinha surgido antes da minha estreia. Antes, eu chegava na CNN ao meio-dia. Agora, entre 4h30 e 4h45. A dificuldade é tentar dormir mais cedo e não poder assistir aos jogos do Corinthians durante a semana. Em compensação, fico mais tempo com minha filha durante a tarde", declarou ao Notícias da TV.

Rafael Colombo teria sido realocado para o horário da manhã por falta de profissionais com seu perfil no horário - com habilidade para fazer entrevistas ao vivo, intermediar debates e dar furos de reportagem.