"Não ia prestar", diz Simone sobre fazer festas com Anitta

Simone, da dupla com Simaria, tem levado à sério a sua vertente de youtuber. Dona de um canal, a coleguinha volta e meia revela intimidades e mostra um lado da cantora que poucos conheciam.

Leia também: Simone, dupla de Simaria, investe na internet e lança canal no YouTube

Reprodução/Instagram Simone fala como seria se saísse com Anitta solteira





No programa mais recente do quadro 'Pergunta Íntimas Demais 2', ela contou que aprontou muito na juventude e que até já beijou um fã. "Beijei sim. Se fosse bonito, eu mandava pegar lá embaixo. Apaixonar, não!, mas pegar, eu já peguei fã", disse Simone que ainda confessou."Se eu tivesse solteira em um desse Carnaval bom, o de Salvador ou o de Recife, eu rapar tudo!. Eu e Anitta. Nós duas em festinhas? Não ia prestar, não!".

Leia também: Simone e Simaria lamentam morte de "integrante da família" vítima de Covid-19



Simone jurou que não é ciumenta, mas se ela ver 'que a marreta está caindo do cabo', ela roda a baiana. "Quando eu estava grávida de cinco meses, durante um show, uma mulher deu em cima do Kaká. Ela subiu ao palco para se engraçar com o meu marido, eu fiquei loca e fui para cima dela com barrigão e tudo. O segurança pediu para ela descer, mas eu estava louca. Botei ela pra fora".