Horóscopo do dia: previsões para 23 de junho de 2020

ÁRIES

Conte com mais dinamismo e disposição. Período criativo, novos projetos podem germinar com a Lua novinha em folha no caloroso e fértil Leão: você pode contar com luz extra, calor, motivação e espontaneidade. Mas no período da manhã a Lua confronta Saturno, é importante estabelecer prioridades e administrar melhor o tempo. Aproveite também para elaborar estratégias, para amadurecer as novas ideias com mais praticidade. No fim da tarde o clima melhora: Lua e Vênus favorecem momentos prazerosos.

TOURO

Com a Lua nova em Leão, a dica é cultivar alegria, ficar bem consigo mesmo. Novas ideias e intenções podem ser plantadas, este é um período fértil. Prefira elogiar, ao invés de tecer críticas. Pela manhã a Lua confronta Saturno, os relacionamentos tendem a esfriar. Vale organizar-se para as novas metas, priorizar tudo o que for útil, prático e funcional. Melhor aguardar mais alguns dias para grandes investimentos ou negociações. No fim da tarde, Lua e Vênus inspiram momentos mais leves e agradáveis.

GÊMEOS

É tempo de novas ideias e inspirações. A Lua ingressa em Leão, você pode brilhar, distribuir elogios e palavras elevadas. A criatividade, a confiança e a generosidade estão favorecidas. Procure fazer algo que o agrade, que aqueça seu coração. Mas atenção com a comunicação: Mercúrio segue retrógrado, melhor evitar disputas, confrontos e discussões. Procure comunicar-se com amor. Gentileza e diplomacia são fundamentais para que não ocorram desavenças ou mal entendidos. É tempo de rever ideias e conceitos rígidos!

CÂNCER

É tempo de celebrar a alegria de viver. Com a Lua nova em Leão, aproveite para cultivar gratidão, a confiança em seu potencial criativo, a sensação de que é único e especial. Tudo o que é feito com o coração fica favorecido. Já sabe quais são as novas metas para este novo ciclo? O que não serve mais pode ser jogado fora ou doado, pois muitas novidades estão prestes a chegar. Pela manhã Lua e Saturno pedem mais leveza, evite exigir demais de se mesmo e dos outros. Mas no fim da tarde, Lua e Vênus garantem mais amorosidade!

LEÃO

Lua nova em seu signo, ideal para plantar uma nova ideia, alimentar um sonho ou aprender algo novo. Continuam em destaque os temais mais elevados e transcendentais da vida. Você segue finalizando um ciclo solar, novos projetos estão em plena fase de gestação. Em momentos de introspecção, pode alimentá-los. Vale refletir sobre seu comportamento emocional, rever situações onde há cobranças, controles e manipulações. É tempo de deixar para trás velhos padrões para que haja um verdadeiro renascimento em seu aniversário.

VIRGEM

Já estabeleceu as metas para o novo ciclo lunar? Vale introduzir uma nova pauta, uma ideia inédita em sua vida. Mas fique atento para evitar disputas e discussões. Mercúrio segue retrógrado, cuidado com palavras duras e agressivas. Prefira inspirar-se com coisas belas, encaminhar as questões práticas, investir em novos contatos e novas divulgações. Vale caprichar no visual, promover divulgações, encontros e contatos com diplomacia. Assim reúne o necessário para encaminhar sua tarefa ou realizar seu projeto.

LIBRA

Sua alma anseia por novas experiências. Com a Lua nova em Leão, vale abrir caminhos e tomar iniciativas. Mas Vênus ainda segue retrógrado: aproveite para organizar-se melhor, evite investimentos agora. Evite também críticas e cobranças nos relacionamentos. Prefira dar espaço para si mesmo e para os outros. Suas habilidades diplomáticas e conciliadoras podem ser necessárias. No final da tarde vale mimar-se, reservar um tempo para algo prazeroso. Lua e Vênus se combinam, favorecendo a arte e o amor.

ESCORPIÃO

É importante cultivar leveza e ao mesmo tempo comprometimento. Principalmente consigo mesmo. A Lua nova segue em Leão, enquanto Marte se combina com Plutão: bom período arregaçar as mangas, demonstrar empenho, mudar de assunto, agir com mais garra e vontade. Aproveite para abrir seu coração, buscar clareza e consciência de seus propósitos, confiança em seus talentos e capacidades. Vale sorrir para a vida, agradecer pelos importantes aprendizados, dar asas à criatividade.

SAGITÁRIO

Novas e inventivas ideias estão em pauta com a Lua nova. Importantes limpezas, mudanças e desintoxicações também. O que tem feito para seguir mais leve? Os esforços na transformação e reinvenção pessoal trazem resultados rápidos. Você ganha uma percepção mais profunda do que ainda é preciso ser melhorado para que possa seguir em frente com novos projetos. Júpiter segue retrógrado em Capricórnio: prudência, estrutura e maturidade são muito bem vindas. Evite desperdícios, priorize a produtividade.

CAPRICÓRNIO

Procure pegar leve consigo mesmo e com os outros. A Lua nova segue no festivo e alegre Leão, mas confronta Saturno pela manhã: não deixe que a frieza ou o peso das críticas abale suas boas relações. Depois do trabalho, vale programar algo divertido para fazer. Vale investir no lazer, nos elogios, na criatividade e no prazer. Se for possível, programe uma boa caminhada onde haja ar puro. Assim pode estabelecer novas metas com mais confiança e entusiasmo. Brindes, presentes e sorrisos podem atrair novas oportunidades.

AQUÁRIO

Continue a elaborar metas, estabelecer novas intenções para a Lua nova, que segue em Leão. O caminho está livre para novas iniciativas, você pode desenvolver as novas ideias que não param de chegar. Porém é importante desenvolver suas habilidades sociais. Mercúrio e Vênus seguem retrógrados, cresce a importância de se relacionar bem. Procure observar sua ambição, ou se demonstra pessimismo ou frieza, para que possa corrigir isso em você. Uma postura mais calorosa e generosa pode fazer toda a diferença e abrir portas.

PEIXES

É tempo de sintonizar-se com as frequências mais elevadas de amor e inspiração. Prazer, diversão e alegria ganham destaque com a Lua em Leão. Mas ao mesmo tempo, procure cultivar uma atitude racional e responsável. Aproveite também para inteirar-se das novidades e semear novas intenções. Porém, revisões continuam em pauta. Procure ficar atento ao trocar informações, há risco de equívocos e mal entendidos. Seja atencioso e esteja aberto para esclarecer dúvidas, isso pode fazer toda a diferença.

