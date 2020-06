Mulheres compartilham fiascos ao tentar cuidar das unhas em gel em casa

Ter unhas compridas e sempre bem pintadas é o sonho de muita mulher por aí, tanto que as unhas em gel chegaram ao mercado para ficar há algum tempo. Mas manter as mãos bem cuidadas na quarentena, com salões de beleza fechados mundo afora, nem sempre é uma tarefa fácil.

Reprodução/Facebook A usuária do Facebook compartilhou o resultado das suas unhas em gel em casa

Uma americana compartilhou no seu Facebook o resultado de ter deixado as unhas em gel crescerem sem a manutenção em casa. A publicação viralizou na rede social e dividiu a opinião das outras usuárias.

Enquanto algumas disseram que a situação das unhas estava "terrível" e "desastroso", outras ficaram impressionadas que a americana tenha conseguido manter as unhas em gel tanto tempo sem que nenhuma delas quebrasse.

Confira outras pessoas que decidiram fazer as unhas e casa e falharam na missão de deixá-las lindas:

Como cuidar das unhas em gel em casa?

As unhas em gel precisam de uma manutenção de uma profissional a cada 20 dias, além disso, a mulher deve seguir alguns cuidados em casa .

Em entrevista recente ao Delas, Agatha França, manicure e dona de um salão de beleza que leva seu nome, no Rio de Janeiro, dá as dicas.

"Você pode aplicar um Top Coat, ele é um finalizador que dá o acabamento brilhante e secagem rápida, ajudando a preservar a unha por mais tempo. É usado após o esmalte. Evite colocar muito a mão na água quente e usar acetona", lista a profissional.