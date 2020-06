Hot Dudes: perfis com homens bonitos bombam no Instagram

Um tipo de perfil está fazendo sucesso no Instagram. São os "Hot Dudes" (caras gostosos, em uma tradução livre), páginas que reúnem homens bonitos em diversos momentos do dia a dia. Em algumas, as fotos são flagras e sem autorização, mas em outras, os próprios rapazes compartilham seus cliques.

Reprodução/Instagram hotdudeswithkittens mostra homens com seus gatos de estimação





Tem perfil "Hot Dudes" para todos os gostos: para quem quer ver homem bonito comendo, passeando com cachorros ou posando ao lado de gatinhos.





Algumas dessas páginas chegam a ter mais de um milhão de seguidores.

Separamos algumas prévias para vocês conhecerem e verem esses gatos (e seus bichinhos também):

1- @hotdudeswithkittens (Homens bonitos e gatinhos)

Para quem gosta de gatinhos e homens bonitos essa é a melhor página!





























Quando você imagina que a internet não vai mais te surpreender, viraliza uma página mostrando homens bonitos com seus animais de estimação.

2- @hotdudeswithdogs (Homens bonitos e cachorros)

























3- @hotdudesandhummus (Homens bonitos e comida)

Não sabemos dizer qual é o mais gostoso!

























Imagina acordar todos os dias e dar de cara com um homem bonito na sua cozinha? No instagram, você encontra também!

4- @Hotdudesinthekitchen (Homens bonitos na cozinha)





































Quer também ver os homens bonitos acabando de acordar? Tem uma conta para isso também.

5- @Hotdudesinbeds (Homens bonitos na cama)