Lucas Viana tem R$ 150 mil roubados e vai parar no "Cidade Alerta"

O vencedor do reality "A Fazenda", da Record TV , voltou à emissora, mas dessa vez no programa "Cidade Alerta". A Luiz Bacci, o ex-participante disse que, na semana passada, foi furtado na Avenida Paulista. E, agora, R$ 150 mil reais foram retirados de sua conta.



Reprodução/A Fazenda Lucas Viana





Em entrevista ao programa, Lucas disse que lembra até mesmo do olhar do bandido: "Parecia paranóico". Até então, ele ainda não havia se pronunciado sobre o caso e só se limitou a dizer que estava bem através de um tuíte na última sexta-feira (19). Agora, ele resolveu explicar como tudo aconteceu.

O modelo conta foi abordado por quatro homens e um deles tinha uma arma em mãos. Pelo que tudo indica, o crime foi planejado e os criminosos sabiam que Lucas Viana estaria se exercitando na Avenida Paulista naquele horário. "Foi um assalto que em questão de segundos conseguiram hackear as minhas contas", conta Lucas, que decidiu se pronunciar para alertar outras pessoas sobre o perigo na famosa avenida de São Paulo.

Lucas realizou um Boletim de Ocorrência em menos de 30 minutos após o furto mas, mesmo assim, os ladrões conseguiram executar as transações. Além disso, ele também ligou para a operadora do celular, mudou senhas das redes sociais e ligou para seu gerente do banco. Por fim, o ex-participante pede que as pessoas não fiquem compartilhando em tempo real o que estão fazendo. "Quer compartilhar? Faz a parada e depois de um tempo você posta".

No ano passado, Lucas Viana ganhou R$ 1,5 milhão na 11ª edição do reality show, quando chegou a final com Hariany Almeida. A emissora já anunciou que "A Fazenda" vai voltar em sua 12ª temporada em setembro.