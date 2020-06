Gloria Maria comemora cura de tumor no cérebro: "Venci essa batalha"

Em novembro do ano passado, a jornalista e apresentadora Gloria Maria removeu um câncer da cabeça. E, agora, ela veio atualizar os seguidores do Instagram com uma ótima notícia: "Graças a Deus, venci essa batalha", escreveu na legenda de uma foto em que aparece com as filhas.

Reprodução/Instagram Gloria Maria





"Meus bebês cresceram. Mas, depois de 8 meses longe de tudo me recuperando, já podemos comemorar e brincar! Graças a DEUS venci essa batalha. O tratamento ainda continua por um tempinho, mas só como reforço e proteção!!!!! Obrigada a vocês que rezaram e torceram por mim todo esse tempo! Essa energia funcionou!!!", afirmou Gloria na rede social.





A cirurgia de Gloria ocorreu em 11 de novembro de 2019, no Rio de Janeiro. Na ocasião, os médicos retiraram de seu cérebro um tumor maligno. Seis meses depois, a jornalista deu a primeira entrevista ao programa "Conversa com Bial", da Globo.