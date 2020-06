Kevinho mostra antes e depois de cirurgias no nariz

Reprodução/Instagram Antes e depois de Kevinho





A coluna de Fábia Oliveira já tinha anunciado que Kevinho iria aproveitar a agenda sem shows por causa da pandemia do coronavírus para fazer duas cirurgias no nariz. Sete dias após as cirurgias, o cantor mostrou o resultado nas redes sociais.

"A respiração tá ok, nariz tá ok!", disse na legenda da publicação. O cantor realizou o procedimento no Hospital da Plástica, em São Paulo, e o médico responsável foi o cirurgião Frederico Keim. O funkeiro passou por uma cirurgia para reparar um desvio de septo e outra para aproveitar e corrigir o formato do nariz, que não o agradava.