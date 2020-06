Cobra regurgita três galinhas na Tailândia; assista

Divulgação / Visualhunt Animal foi capturado pelas autoridades e será devolvido à natureza.

Os moradores de uma vila no nordeste da Tailândia foi surpreendido pela aparição de uma cobra píton que, ao ser capturada, regurgitou o corpo de três galinhas que havia devorado na região. O episódio aconteceu na semana passada e foi postado no Youtube na última quinta-feira (18).



No vídeo, é possível ver um homem levando-a para fora de uma construção que parece ser um celeiro e regurgitando o corpo da galinha. O cadáver ainda estava com penas no momento em que o vídeo foi gravado. Confira o vídeo (imagens fortes):

A cobra levou cerca de 30 minutos para regurgitar o corpo das três aves. Depois disso, agentes ambientais capturaram o animal e o levaram para longe da vila, onde o réptil será devolvido à natureza.