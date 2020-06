Psicóloga e sexóloga Adriana Severine participa de live com o iG

A psicóloga e sexóloga Adriana Severine vai bater um papo com a repórter Mariana Mazzoni no instagram do iG ( portal_ig ) amanhã, terça-feira, 17h.

Instagram/Reprodução Adriana Severine fala com o iG sobre saúde mental de pessoas LGBTQI+, questões com a sexualidade e família





A psicóloga é especialista em terapia cognitivo comportamental e usa suas redes sociais para conscientizar seu seguidores sobre diversos assuntos que permeiam as questões de saúde mental, como depressão, ansiedade, TOC, até questões familiares e preconceitos. Como estamos no Mês do Orgulho LGBTQI+, Adriana vai falar um pouco sobre orientação sexual, sexualidade e identidade de gênero.