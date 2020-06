Diretor de "Batman", Joel Schumacher morre aos 80 anos idade

O cineasta Joel Schumacher morreu nesta segunda-feira (22), aos 80 anos de idade, após uma longa batalha contra um câncer, segundo informações da revista norte-americana Variety. Ele ficou conhecido por dirigir filmes como "Batman Eternamente" e "Batman & Robin".

Getty Images/Reprodução Joel Schumacher





Nascido em Nova York, nos Estados Unidos, Schumacher começou a carreira trabalhando na indústria da moda e entrou no cinema como figurinista, concorrendo à Palma de Ouro do Festival de Cannes em 1993.

O cineasta ainda dirigiu filmes como "O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas" (1985), "Os Garotos Perdidos" (1987), "Tudo por Amor" (1991), "Um Dia de Fúria" (1993), "O Cliente" (1994), "8mm: Oito Milímetros" (1999), "Tigerland - A Caminho da Guerra" (2000), "O Fantasma da Ópera" (2004) e "Twelve: Vidas Sem Rumo" (2010). Recentemente, o diretor foi responsável, em 2013, pelos episódios da série de TV "House of Cards", e em 2015, pela série "Do Not Disturb: Hotel Horrors".