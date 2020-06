Lives da semana têm clima junino com Gusttavo Lima, Felipe Araújo e mais

O São João e as festas juninas chegaram e nós podemos contar com algumas lives no ritmo do forró para divertir a quarentena dos brasileiros e tornar o isolamento mais fácil.

Confira abaixo a lista completa da programação de lives que vai rolar nesta semana (22 a 26):

Divulgação/Instagram/Reprodução Gusttavo Lima, Felipe Araújo e Solange Almeida





Segunda (22)

Maíra Freitas (Em Casa com Sesc), às 19h - Youtube

Grupo Bom Gosto , às 20h - Youtube

Dg3 Music e Carol Masioli , às 20h - YouTube





Terça (23)

São João de Campina Grande em Casa com Elba Ramalho, Eliane e outros , às 17h - Youtube

Ed Motta (Em Casa com Sesc), às 19h - Youtube

Solange Almeida , às 19h - YouTube

Alcymar Monteiro - 20h - Youtube

Calcinha Preta , às 20h - Youtube

Arraiá do Mestrinho , às 20h - Youtube





Quarta (24)

Sepultura , às 16h15 - Youtube

Israel e Rodolffo , às 20h - Youtube

Limão com Mel , às 20h - Youtube





Quinta (25)

Yvison Pessoa (Em Casa com Sesc), às 19h - Youtube

Arraiá Macaco (Targino Gondim, Léo Estakazero e Adelmario Coelho ), às 22h - YouTube





Sexta (26)