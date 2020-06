De casa, Sakurai apresenta novidade da Nintendo e vira assunto no Twitter; veja

Reprodução/YouTube/Nintendo Masahiro Sakurai fez a apresentação em sua casa





A Nintendo anunciou , nesta segunda-feira (22), a nova lutadora de Super Smash Bros. Ultimate : Min Min, diretamente de Arms. Ela é a primeira personagem do segundo conjunto de lutadores que serão anunciados ao longo dos próximos meses.

Min Min chega ao jogo com seus braços longos e poderosos no próximo dia 29 de junho. Mas o que chamou a atenção no anúncio foi o diretor da franquia Masahiro Sakurai . O simpático designer de jogos japônes se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira depois de mostrar sua casa durante o anúncio de Min Min.



Devido à pandemia de Covid-19, Sakurai apresentou as novidades direto da sala de estar de sua casa. A atitude dele, ao não sair de casa para realizar o anúncio, foi muito elogiada pelos fãs no Twitter.

Ao avisar que o vídeo foi gravado em 2 de maio deste ano, o designer disse que pessoas no mundo todo foram orientadas a ficarem em suas casas. "Um estado de emergência também foi emitido aqui no Japão, tornando difícil sair de casa. A equipe do Super Smash Bros. está trabalhando de casa, e eu estou supervisionando a produção de casa também", disse ele.

Além disso, Sakurai mostrou algumas partes da sua sala, revelando que ele possui diversos consoles diferentes. Além disso, duas telas estão presentes na sala do diretor, que disse que as possui porque ele "ocasionalmente gosta de deixar a televisão ligada enquanto joga". Ele também disse que, quando tem companhia, gosta de deixar o mesmo jogo rodando em duas TVs para ver a competição.

Os internautas trataram de reparar em cada detalhe da sala de Sakurai , incluindo o preço de seu sofá. Confira algumas das publicações no Twitter:

ATÉ O GOD SAKURAI TA RESPEITANDO O ISOLAMENTO E FZND UM TRABALHO INCRIVEL E VCS TAO SAINDO SEUS PAO DE MILHO pic.twitter.com/OsKsLCnnN9 — ColdGuy (@C0ldGuy_) June 22, 2020





Eu quero que o Sakurai tenha tudo do bom e do melhor, incluindo um sofá de 7 mil reais https://t.co/of822w6nk3 — Douglas (@DouglasSenpai) June 22, 2020





MANO O SAKURAI TEM TODOS OS CONSOLES DO MUNDO — Alexsandro Magalhães - Conhecendo e Desvendando (@alexsmrpg) June 22, 2020





Sakurai fez mais pela prevenção ao coronavírus que muitos governantes por ai! pic.twitter.com/nNUQLFpXLZ — Daniel #UltraNPodcast Reenlsober ? (@danielreen) June 22, 2020





Sakurai é mais sensato que o governo brasileiro pic.twitter.com/HGb6RKxQh7 — Alexsandro Magalhães - Conhecendo e Desvendando (@alexsmrpg) June 22, 2020





Sakurai mostrando que quem gosta de jogos, gosta de jogos, não console. É isso. pic.twitter.com/9tIn2Cq8Mx — Edson, o Castro (@edsonhcs) June 22, 2020





Sakurai é um anjo pic.twitter.com/1uQAx7nah3 — Homeless Luigi (@Zunoblade) June 22, 2020





Papai Sakurai joga de tudo pic.twitter.com/aUZvpVTgUZ — Roshi (@Roshigami) June 22, 2020





Cês continuem brigando aí pelos seus consolinhos que o Sakurai tá lá fazendo jogo pra Nintendo e jogando PS4 e Xbox ???? pic.twitter.com/07eVrWzhqY — The Last of Angelo | ????? (@angeloops_) June 22, 2020