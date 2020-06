Sabrina Petraglia está grávida e pode deixar o elenco de "Salve-se Quem Puder"

Tem bebê no forninjo. Sabrina Petraglia anunciou no Instagram que está grávida do segundo filho. "Agora somos 4 e estamos muito felizes! A emoção se repete diante das surpresas boas da vida", escreveu a mãe do pequeno Gael. A notícia é boa, mas segundo o jornal Extra, a atriz pode deixar o elenco de "Salve-se Quem Puder" por conta disso.

Reprodução/Instagram Sabrina Petraglia está grávida do segundo filho





A trama de Daniel Ortiz está paralisada devido às medidas de isolamento social. Porém, os roteiros da nova fase da novela já começaram a ser reescritos. O s ensaios presenciais na Globo devem começar no dia 6 de julho e as gravações estão programadas para começar no dia 27 do mesmo mês.

Por causa da gravidez, Sabrina entrou no grupo de risco no novo coronavírus e pode ser afastada da novela por isso. O autor ainda não saberia o que fazer com Micaela e com os outros personagens do arco dela.