Confira o antes e depois da rinoplastia do pastor Márcio Poncio sem curativos

O pastor Márcio, patriarca da família Poncio, se submeteu recentemente a uma rinoplastia. Agora, a coluna de Fábia Oliveira teve, com exclusividade, acesso às imagens do antes e depois da cirurgia, que aconteceu na última quinta-feira (18) em um hospital na Barra da Tijuca. Pelas imagens é possível notar que o pastor deu aquela afinada e arrebitada no nariz. Segundo o religioso, a cirurgia não foi só por estética.

Reprodução/Arquivo pessoal Márcio Poncio





"Eu precisei fazer uma operação para corrigir um desvio de septo que estava me causando problemas respiratórios. Tentei adiar, mas fui auxiliado pelo meu médico a fazer logo. Como já estava com a cirurgia marcada para corrigir esse pequeno problema, aproveitamos para modelar", contou Márcio Ponci o à coluna de Fábia Olivera.

Vale lembrar que este não é o resultado final, uma vez que o nariz de Márcio Poncio só deve desinchar por completo daqui a alguns meses. Na semana passada, o pastor havia surgido com curativo no nariz em suas redes sociais, o que levantou especulações dos seguidores da família Poncio sobre o que teria acontecido. Muita gente estava em dúvida entre uma rinoplastia ou algum acidente possivelmente sofrido pelo religioso.

Confira abaixo a prévia do resultado da cirurgia :

Reprodução/FábiaOliveira Nariz de Márcio Poncio