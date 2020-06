Letícia Almeida rebate seguidora sobre os olhos da filha: "O olho do teu c*"

Letícia Alemida decidiu conversar com os seguidores, mas se irritou com alguns comentários sobre a cor dos olhos da filha. A atriz é mãe da pequena Maria Teresa, fruto do relacionamento com Bruno Daltro. A bebê tem olhos claros, ao contrário dos pais, e isso tem gerado uma certa polêmica.

Reprodução/Instagram Comentários sobre a cor dos olhos da filha irritam Letícia Almeida

A atriz deixou uma caixa para as pessoas fazerem perguntas no Stories e uma das questões foi "por que a Tete não tem olhos claros". "Se você tivesse estudado sobre genética na escola você saberia. Eu realmente acho futilidade focar só no olho de uma criança, tendo em vista outras coisas mais importantes. Tá chato isso já", rebateu Letícia.

Além dessa resposta para lá de direta, a atriz também respondeu uma seguidora que deixou um comentário em uma foto da bebê falando sobre os olhos azuis. "Nem o olho do pai, nem o olho da mãe é claro... Estranho", escreveu o perfil de Instagram. Dessa vez, Letícia não fez questão de ser muito educada. "O olho do teu c* que deve ser, né?", escreveu a mãe de duas meninas.

Reprodução/Instagram Letícia Almeida rebate seguidor