Influenciadora debocha do novo coronavírus e tem Instagram derrubado

Muitas pessoas, desrespeitando as orientações de saúde, têm feito festas em pleno pico da pandemia do novo coronavírus. A influenciadora Lisa Paulino não só esteve presente em uma dessas festas, como, depois da polêmica, fez uma pergunta irônia em seu Instagram no último domingo (22). "Desse 1 milhão, você conhece um? Porque eu não conheço, até hoje, ninguém que tenha Covid".

Reprodução/Instagram Lisa Paulino





Apesar de ter sito muito criticada na web, a repercussão negativa não fez com que a jovem mudasse o pensamento. Em um áudio vazado, Paulino não comemora a fama alcançada com a polêmica e diz que poderia até mesmo entrar para o "Big Brother Brasil".







"Depois isso vai passar, os seguidores vão ficar. Minha fama, nacionalmente, todo mundo está me conhecendo agora. Isso daí pra mim, mudar a visão da galera, depois que a galera passar a seguir, conhecer meu dia-a-dia, ish, vai ser fácil, fácil. E de quebra vou ganhar no mínimo 5k [mil] de seguidores", afirma no áudio.

Após toda a repercussão do caso, na manhã desta segunda-feira (22), o perfil da influenciadora saiu do ar.