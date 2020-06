Plano Safra 2020/2021 traz mais recurso e redução na taxa de juros ao Programa de Financiamento da Agricultura Familiar

.

O Plano Safra 2020/2021, apresentado esta semana pela ministra da agricultura Teresa Cristina, traz mais recursos e redução na taxa de juros cobrada no Programa de Financiamento da Agricultura Familiar (Pronaf). O programa foi lançado no dia 17 de junho, onde no dia seguinte, a ministra voltou a abordar o tema em uma apresentação na internet, juntamente com o secretário da agricultura familiar e cooperativismo, e diretores dos bancos cooperativos Cresol e Sicredi, além de outras autoridades.

Se destaca neste plano safra o esforço do Governo Federal para apoiar a agricultura familiar, que neste ano apresenta reduções nas taxas de juros que chegam a ser até (13%) treze por cento menores do que no ano de 2019, para algumas linhas de crédito da agricultura familiar. Isto demonstra o interesse em facilitar a mobilidade entre as categorias de produtores rurais, incentivando, através do crédito, que agricultores familiares se desloquem para médios produtores, e os médios para grande. "Essas categorias da base produtiva brasileira são as que mais precisam de ajuda do governo", disse a ministra.

O aumento no volume de crédito ofertado é de R$ 30 bilhões para o Pronaf e mais R$ 30 bilhões para o Pronamp (Programa de Financiamento para o Médio Produtor), e como era de se esperar, a menor taxa de juros é para o micro produtor, em atividades como cultivo de plantas medicinais, aromáticas, produtores de artesanato e turismo rural, que podem tomar crédito com juros de até 2,75%.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Outro foco destacado no Plano Safra é a assistência técnica que deverá ter um aumento no percentual de atendimento à agricultura familiar e médios agricultores, como forma de melhorar a introdução de novas tecnologias no campo. “Também estão sendo tomadas medidas para desburocratizar o crédito, a fim torná-lo mais democrático e fácil para o pequeno produtor”, disse Fernando Shwanke, secretário de agricultura familiar.

Participante na Live do MAPA, o presidente do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Manuel Otero, elogiou a iniciativa do Governo Federal de facilitar o crédito e incentivar a assistência aos pequenos produtores, porque, segundo ele, são os agricultores familiares que, além de produzirem os alimentos da cesta básica, são os guardiões da sociobiodiversidade.

HABITAÇÃO RURAL

O Plano Safra 20/21 também contempla crédito para habitação rural. Estão disponíveis R$ 500 milhões para financiar construção ou reforma de moradia rural, com os juros desta modalidade de crédito de 4%. O produtor poderá construir ou reformar sua habitação, ou casas para seus filhos.

Esta linha de crédito, em específico, além de possibilitar a realização do sonho de muitas famílias, em melhorar sua moradia, é um claro incentivo à permanência dos filhos de agricultores no campo e obviamente a melhores condições para a sucessão na propriedade rural.

