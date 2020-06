SBT mantém "Triturando" no ar e programa é chamado de Covid-19 nos bastidores

Mais uma vez, o SBT mudou de ideia de uma hora para a outra. Até semana passada, a informação oficial é que o "Fofocalizando" iria voltar ao ar nesta segunda-feira (22) . Porém, de acordo com o colunista Flávio Ricco, a emissora de Silvio Santos votou atrás e o "Triturando" permanecerá ocupando o horário da tarde.

Reprodução/Instagram Elenco do "Triturando" deve continuar no ar com a atração

Junto com a volta do "Fofocalizando", a apresentadora Lívia Andrade sairia da geladeira. A loira tomaria o lugar de Flor, que foi escalada para substituí-la. Porém, o "Triturando" vai ficar no ar por mais um tempo , enquanto o outro programa se prepara para o retorno oficial.

Segundo Ricco, o "Triturando" é chamado internamente no SBT de Covid-19. Os funcionários da emissora diriam que ninguém sabe de onde o programa veio, para quem ele vai ir, ou para onde ele vai . Desde que estreou nas telinhas, a atração passou por diversas mudanças.

O "Triturando" estreou após o antecessor dele se envolver em polêmicas. Silvio Santos tirou Lívia Andrade e Mara Maravilha do ar por conta do desempenho delas e por terem feito comentários controversos ao vivo . Desde então, o programa comandado por Chris Flores, Flor, Ana Paula Renault e Gabriel Cartolano está sendo exibido nas tardes do SBT.