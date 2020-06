Ji-Paraná aplica mais 2,8 mil testes rápidos para coronavírus em quatro pontos estratégicos

.

A segunda etapa da ação Mapeia Rondônia, do governo do Estado, segue até terça-feira (23) testando mais 2,8 mil pessoas que apresentem quadro clínico dos sintomas do coronavírus. A testagem ocorre em quatro pontos estratégicos de Ji-Paraná. Convocada e coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, as pessoas que estão sendo testadas precisam, necessariamente, ter os sintomas da doença dentro dos últimos sete a dez dias.

Alguns dos sintomas são: tosse seca, dor de garganta, falta de ar, febre alta, mal-estar, diarreia, cansaço e perda de olfato e de paladar. Os exames estão sendo realizados nas Unidades Básicas de Saúde KM-5 e Dom Bosco, no 1º Distrito; e, Nova Brasília e BNH, no 2º Distrito, em pessoas sintomáticas a partir de 12 anos de idade.

"O esquema de atendimento ocorre mediante apresentação de senha evitando aglomeração. A ação também respeita as diretrizes sanitárias de higienização e distanciamento social", explicou o secretário de saúde local, enfermeiro Rafael Papa, esclarecendo que treinou 22 profissionais da enfermagem para a realização da testagem.

Nesta segunda testagem em massa da população sintomática, Ji-Paraná totaliza 5501 exames rápidos disponibilizados gratuitamente pelo governo estadual. Na primeira fase dos testes, encerrada dia 9 deste mês, 25 pessoas foram testadas positivas com a doença em Ji-Paraná.

"Estamos acompanhando de perto a realização dos exames e asseguramos que o serviço está sendo aplicado conforme determina a ação Mapeia Rondônia", disse o responsável pela 1ª Gerência Regional de Saúde (1ª GRS) local, Ivo da Silva.

Dirigida pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesau), a ação Mapeia Rondônia pretende ampliar a capacidade de diagnóstico da doença nos 52 municípios com a realização de 100 mil testes.

Para a região Central do estado, que envolve 15 municípios ligados a 1ª GRS, o governo disponibilizou nas duas etapas 16.208 testes rápidos. Nas outras 14 cidades da região a realização dos testes estão em andamento desde o dia 17 e devem encerrar no dia 23. Em Ji-Paraná os testes rápidos acontecem apenas nesta segunda-feira e terça-feira.

"Nas 15 cidades a população sintomática tem comparecido aos pontos estabelecidos por cada prefeitura para fazer o exame. Não devemos afrouxar os cuidados protetivos", declarou a chefe da epidemiologia na 1ª GRS, enfermeira Suzemar Ferreira Moreira.

"A determinação do governador Marcos Rocha é combater a proliferação do novo coronavírus em todo o estado. Para tanto, outros meios de enfrentamento à pandemia estão sendo efetivados vislumbrando a proteção da sociedade", enfatizou o secretário regional de governo, Everton Esteves.

Dentre os outros mecanismos de enfrentamento, Everton Esteves destacou as recentes entregas de respiradores às prefeituras, ampliação de leitos hospitalares e implantação de mais leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), decretos que disciplinam o funcionamento do comércio, distanciamento social e outras diretrizes sanitárias.

A 1ª Gerência Regional de Saúde acompanha a realização do teste rápido nos 15 municípios, que são: Ji-Paraná, Presidente Médici, Alvorada do Oeste, Urupá, Mirante da Serra, Nova União, Teixeirópolis, Ouro Preto do Oeste, Vale do Paraíso, Jaru, Governador Jorge Teixeira, Theobroma, Vale do Anari, Machadinho e Costa Marques.

