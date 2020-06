Contratação de Carolina Ferraz piora climão na área de jornalismo da Record

Após a Record TV retirar Adriana Araújo da bancada do ‘Jornal da Record’, principal telejornal da emissora, quando a jornalista já vinha há tempos mostrando sua insatisfação com a linha editorial da casa, agora outros jornalistas tem deixado claro seus incômodos.

E a chegada de Carolina Ferraz à emissora da Barra Funda só contribuiu para piorar a situação.

Reprodução/Instagram Carolina Ferraz será a nova apresentadora do "Domingo Espetacular"





A coluna explica o motivo: para acomodar Carolina Ferraz no "Domingo Espetacular", que é considerado prata da casa, a direção da emissora teve que tirar Thalita Oliveira e Patricia Costa do dominical. Elas foram transferidas para a edição de sábado do ‘Fala Brasil’ e para uma edição à meia noite e meia de um boletim de informações da Record TV, respectivamente.

Em menos de uma semana, três jornalistas que ocupavam cargos de destaque na emissora foram rebaixadas. Vale lembrar ainda o caso de Carla Cecato. Todos que conhecem e também os que não conhecem a jornalista sabem de sua insatisfação pelo horário que vinha ocupando e as opções pensadas para ela pela emissora. Há quem diga que Carla gostaria mesmo era de apresentar um jornal noturno ou o ‘Domingo Espetacular’, função para a qual ela sequer foi cotada nessa dança das cadeiras jornalística.

O que tem se falado por quem entende dos entremeios da emissora é que a vida de Antônio Guerreiro não tem sido fácil, pois apesar de ter como foco implantar um jornalismo sério e de repercussão, o vice-presidente de jornalismo do canal ainda tem que atender os desejos de seus superiores da área, além de apagar focos de incêndio dos descontentes. Não tá fácil!