Aprenda truque para remover mancha de vinho do carpete usando apenas 3 itens

Derrubar vinho tinto no tapete ou no carpete da casa pode ser considerado um pesadelo, mas calma. Segundo este usuário do TikTok, há um jeito simples de se livrar de mancha de vinho sem precisar passar horas e horas esfregando o tapete e nem chamar alguém para limpá-lo.

Tiktok/CleanThatUp O usuário do TikTok CleanThatUp ensina como remover manchas de vinho do tapete













A dica de @CleanThatUp é bem rápida e simples e só precisa de um removedor de manchas, uma toalha branca e um ferro de passar roupas.

Como fazer?

Comece passando o removedor de manchas na área. Logo em seguida, coloque a toalha branca por cima.





Depois, coloque o ferro de passar em cima da toalha e comece a vaporizar a região manchada do tapete. O usuário do TikTok, entretanto, adverte: "Cuidado para não queimar as fibras do tapete, portanto verifique a área com frequência enquanto estiver fazendo isso".

Ele levanta a toalha revelando que a mancha desapareceu, mas, ele avisa aos seguidores que em alguns casos, eles podem ter que fazer o processo algumas vezes antes da mancha sair por completo.

Desde então, o vídeo se tornou um viral na rede social, recebendo mais de 3 mil curtidas e vários agradecimentos de outros usuários dizendo que a dica realmente funciona.