Mais de 30 quilômetros da RO-492 estão sendo recuperados em trecho que liga RO-491 à Parecis

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), tem trabalhado com técnica e asfalto de qualidade na manutenção das rodovias pavimentadas, como exemplo, os serviços realizados na RO-492, trecho que liga o município de Parecis à RO-491. Com foco nos pontos críticos da rodovia, 36 quilômetros estão sendo atendidos pelas equipes da 4ª Usina de CBUQ de Rolim de Moura e da 11ª Residência Regional do DER.

O gerente da Usina de Asfalto, engenheiro Henrique Sesana, explicou que 40% da rodovia já foi restaurada e, para manutenção de um ponto crítico, localizado em um trevo que dá acesso à usina de álcool, foram seguidas sete etapas, garantindo assim, um serviço de qualidade e resultados duráveis, evitando desperdícios de materiais. “Para que o serviço fique 100% realizamos, primeiramente, a escarificação da base e do pavimento degradado; na segunda etapa, executamos o espalhamento do cimento e umedecimento da base; a terceira parte, ficou a reciclagem dos materiais, como cimento, solo e rejeitos, utilizados para estabilização do solo; a quarta e quinta parte do serviço, fizemos a compactação e o nivelamento da altura correta da base; na sexta etapa, executamos os trabalhos de impermeabilização da rodovia para a aplicação do asfalto, sendo essa a sétima e última etapa que encontra-se em fase de execução”, detalha o gerente do DER.

Os serviços estão sendo realizados pelas equipes do DER, garantindo assim, o escoamento do calcário e da produção rural que movimentam a economia e garantem o sustento de grande parte dos moradores da região. “Com um trabalho primordial, seguindo as técnicas de engenharia, finalizamos mais uma determinação do governador do Estado de Rondônia, coronel Marcos Rocha”, acrescenta o gerente Henrique Sesana.

