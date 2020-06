"Infeliz", diz empresária sobre vídeo de teste de Covid em festa de Flay Leite

A festa de aniversário da jornalista Flay Leite deu o que falar nos últimos dias e a empresária Bela Lorena, convidada que foi responsável pelo vídeo que viralizou nas redes sociais, decidiu se pronunciar e disse que está arrependida. No vídeo em questão, ela mostrou que a aniversariante colocou dois profissionais de saúde na porta do evento para que fossem feitos testes rápidos de Covid-19.

"Não temos muito o que dizer. A postagem do vídeo realmente foi infeliz, acabou sendo interpretado como um deboche com tudo o que vem acontecendo no mundo, mesmo não tendo sido a intenção. Não somos blogueiras, nem famosas, não influenciamos ninguém, postei sem malícia alguma para os meus amigos na minha conta de Instagram pessoal", declarou em entrevista ao UOL.

COVID FEST! Comemorando 1 milhão de casos no Brasil, a blogueira @fabiraissa decidiu realizar uma festinha e colocou a testagem na entrada. (Lembrando que esse teste não é 100% confiável), achando pouco, algumas convidadas ainda debocharam da situação "Vamos curtir com segurança pic.twitter.com/X7QJQ5JOpk — Olhos de Cigana ? (@Jessica_tt0) June 20, 2020





A empresária ficou surpresa com a repercussão que seus Stories tiveram. Com pouco mais de 15 mil seguidores, ela decidiu desativar sua conta no Instagram. "Jamais imaginei que tomaria essa proporção. Todos nós lamentamos sim, tudo o que vem acontecendo no mundo. E estamos nos cuidando, tudo aconteceu com muita segurança", garantiu. "Fizemos sim o teste rápido antes de entrar, além de higienizar as mãos e as solas dos sapatos, chegamos de máscara, mas tiramos para comer, pois era um jantar informal."

As medidas de segurança para a realização da festa em Brasília não foram bem vistas nas redes sociais e tanto Bela quanto Flay passaram a ser muito criticadas, até a atriz Bruna Marquezine se pronunciou: "E o teste de bom senso? E o de falta de vergonha na cara? O de ignorância? O de irresponsabilidade? O de falta de senso coletivo? Faz onde? 1 MILHÃO DE CASOS NO PAÍS, cacete".

E o teste de bom senso? E o de falta de vergonha na cara? O de ignorância? O de irresponsabilidade? O de falta de senso coletivo? Faz onde? 1 MILHÃO DE CASOS NO PAÍS, cacete. https://t.co/3jYWpfsLwu — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) June 20, 2020