Do riso nervoso à diversidade: conheça os emojis que devem chegar ao Android 11

Unsplash/Bernard Hermant Veja os novos emojis que devem chegar ao Android 11





Mesmo antes da chegada da versão de desenvolvedor do Android 11 , o Google informou que o próximo sistema operacional da empresa apresentaria 62 novos personagens - além de 55 variantes de tom de pele e gênero.

Leia também:



Brasileiro amoroso? Veja os emojis mais usados no país e no mundo em 2019



Modo escuro chega oficialmente ao Instagram; veja como ativar



Saiba como encontrar qualquer filtro no Instagram



Os novos emojis ainda não estão disponíveis para a versão beta do sistema, mas algumas imagens foram compartilhadas e mostram como eles devem ser. Vale lembrar que as capturas podem não representar exatamente o visual final dos novos personagens, mas servem para dar uma ideia do que está por vir.

Algumas mudanças são perceptíveis, como mais gêneros para a "pessoa de véu", para o personagem de smoking e para quem alimenta o bebê com uma mamadeira. Além disso, em uma parceria do Google com a Microsoft, a bandeira e o símbolo transgênero estarão disponíveis.

Reprodução Bandeira e símbolo transgênero





Na aba padrão de emoji , há uma variação de rosto sorridente, que apresenta uma lágrima, além de um rosto disfarçado.

Reprodução Novos rostos





Na parte de pessoas, foram criadas opções para homens e mulheres com os seguintes temas: alimentando bebê, vestindo smoking, com véu de casamento e vestidos de ninja. Também é possível ver a adição de um coração anatômico e de um pulmão.

Reprodução Novas pessoas





Em "animais e natureza" há novos emojis que representam um gato preto, bisão, mamute, castor, urso polar, pena, foca, besouro, barata, mosca, minhoca e um vaso de plantas.

Reprodução Novos animais





A popular parte de "comida e bebida" traz novas figurinhas que representam mirtilos, azeitonas, pimentão, pão sírio, tamale, fondue, bule e o conhecido chá de bolhas.

Reprodução Novas comidas





Para "viagens e lugares", vamos receber representantes de rocha, tronco de árvore cortado, cabana, caminhonete e patins; enquanto em "atividades" há varinha mágica, piñata, bonecas matrioska, agulha de costura e nó.

Reprodução Novos emojis de viagens e lugares





Os "objetos" ganham o reforço de emojis de chinelo, capacete militar, acordeão, tambor, moeda, bumerangue, serrote, chave de fenda, gancho, escada, elevador, espelho, janela, desentupidor, armadilha para rato, balde, escova de dentes, lápide e placa. Além disso, como já citado, haverá a bandeira e o símbolo transgênero.

Reprodução Novos objetos