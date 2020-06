Esposa de Pyong Lee é acusada de fraudar sorteio de um carro zero

A esposa de Pyong, Sammy Lee, está tendo que prestar algumas explicações. A influenciadora está sendo acusada de fraude, por conta de um concurso que ela promoveu no Instagram . A mãe do pequeno Jake anunciou o sorteio de um carro zero, mas as regras sofreram alterações e isso causou problemas aos envolvidos na organização.

Reprodução/Instagram Samy Lee é acusada de fraudar sorteio

Tudo começou em maio, quando Sammy anunciou o sorteio de um Renault Kwid zero. Para participar era simples, bastava ter mais de 18 anos, comentar na foto oficial, ter o perfil no Instagram aberto e seguir as contas de 55 parceiros da esposa do ex-BBB. Os participantes seriam listados em uma planilha e receberiam um número. O resultado do sorteio seria retirado da Lotomania e a tabela foi divulgada na página do perfil parceiro de Sammy, @aquitempremios.

Segundo o site Notícias da TV, o concurso estava autorizado e certificado pela Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria (Secap), do Ministério da Economia. Porém, quando a promoção ainda estava rolando, os parceiros de Sammy mudaram e algumas regras acabaram sofrendo alterações , como os dias que seria sorteado o resultado e número dos concorrentes na planilha.

A catarinense Giselly Laiure contou ao site que a equipe de Sammy entrou em contato com ela, dizendo que ela possivelmente era a vencedora e eles estavam só confirmando se ela cumpria todos os requisitos . Porém, no dia seguinte foi anunciada outra pessoa como ganhadora do carro.

"Parece que as planilhas foram alteradas. Quando fui conferir no dia 12, só tinha um documento. Depois, no dia 13, tinham cinco planilhas e os comentários foram fracionados. Nessa segunda vez, o número da sorte da Lotomania não era mais meu, era de outra pessoa. Inicialmente, eu tinha ganhado e depois não ganhei mais", lamentou Giselly. Ela ainda registrou um boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia de Joinville, em Santa Catarina.