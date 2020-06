Manu Gavassi desabafa sobre ansiedade: "Comecei a duvidar de mim"

Manu Gavassi compartilhou na madrugada de segunda-feira (22) uma troca de mensagens que teve com uma fã no Instagram. No texto, a cantora se abre sobre seus sentimentos e desabafa sobre ansiedade. "Comecei a duvidar de mim", escreveu.

Reprodução/Instagram Manu Gavassi compartilhou uma troca de mensagens que teve com uma fã na madrugada de segunda-feira (22)

O desabafo começou quando uma fã, chamada Maria, enviou uma mensagem de carinho e apoio à cantora. "Você é uma mulher incrível e que tem um coraçãozinho único. Sei que não nos conhecemos, mas vivi com você por três meses e reconheci a mulher poderosa e forte que você é". O texto da seguidora segue com uma série de elogios e finaliza com: "Você vai conquistar o mundo! E eu estarei aqui por você e torcendo por você".

Para a surpresa da fã, Manu não apenas leu a mensagem, como também respondeu: "Estava eu aqui com insônia, navegando pelas redes sociais, sentindo coisas ruins e ansiedade chegar. Comecei a ter aqueles momentos de duvidar de mim mesma com tantos comentários horríveis. Será que sou, de fato, uma pessoa legal? Será que alguém ainda quer ver alguma coisa que eu fizer na vida? Quando me aparece a sua mensagem. Veio na hora certa, como tudo o que o Universo traz".

A cantora agradece a seguidora pela mensagem de carinho e retribui os elogios. "Hoje você fez o meu dia", finalizou Manu.

Reprodução/Instagram Troca de mensagens entre Manu Gavassi e uma fã

Ataques de ódio

Manu Gavassi vem recebendo mensagens de ódio há um tempo nas redes sociais. Recentemente, a cantora contou que estava compondo novas músicas, o que fez com que ela recebesse uma enxurrada de comentários negativos.

Diante disso, Manu desabafou no Twitter: "Não vou nunca me intimidar por comentários que me diminuem. Ou que diminuem qualquer mulher no entretenimento, temos exemplos diários disso. Vou fazer disso combustível pra ser cada vez melhor no meu trabalho e propósito. É o que venho fazendo nos últimos 10 anos"