Governo do Estado reforça Guajará-Mirim e Nova Mamoré com ventiladores mecânicos e equipamentos de saúde

.

Com o propósito de fortalecer as ações no combate ao coronavírus e garantir maior assistência à população, o governo do Estado entregou ventiladores pulmonares mecânicos e equipamentos hospitalares aos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré visando o enfrentamento à Covid-19, prevendo menos impacto negativo à saúde. A entrega dos equipamentos foi realizada na manhã de sábado (20), durante solenidade ocorrida no quartel do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM) com a presença do governador do Estado, coronel Marcos Rocha, que também aproveitou para esclarecer pontos verdadeiros sobre o Hospital Regional de Guajará-Mirim.

Foram entregues para o combate à Covid-19 equipamentos modernos tais como: um ventilador beira leito e um ventilador transporte para Guajará-Mirim; um ventilador beira leito e um ventilador transporte para Nova Mamoré; bem como quatro monitores cardíacos; aparelho de raio-X; camas; mesas de cabeceira; suportes de soro e escadas.

Todo material entregue pelo governador Marcos Rocha serão utilizados nos leitos de tratamento intensivo para atender os contaminados pelo coronavírus. Os ventiladores pulmonares mecânicos são equipamentos essenciais para tratar pessoas com a Covid-19 e que apresentem o sintoma mais grave da doença.

Os ventiladores de leito podem ser usados em ambiente hospitalar em pacientes de média complexidade de Covid-19 e em pacientes crônicos no atendimento domiciliar. Já os ventiladores de transporte são usados em pacientes que necessitam do suporte respiratório enquanto são deslocados em curtos trajetos ou por curtos períodos de tempo.

Durante a entrega dos equipamentos, o secretário de Estado de Saúde, Fernando Máximo, lembrou que o governo já havia direcionando as atenções para Guajará-Mirim, quando lembrou da força tarefa realizada recentemente com vários profissionais que ficaram algumas semanas atuando diretamente no enfrentamento ao coronavírus no município. "A união fez a força em Guajará-Mirim. Hoje estamos juntamente com o governador Marcos Rocha entregando um milhão de reais aproximadamente em equipamentos", destacou o secretário também colocando fim a alguns boatos que percorreram a cidade de Guajará-Mirim.

O secretário também lembrou do raio-x adquirido e destacou a emenda parlamentar do deputado Dr. Neidson de outro aparelho móvel que será adquirido. Fernando Máximo enfatizou também a autorização do deputado federal Lúcio Mosquini para que fossem utilizados os equipamentos de saúde que foram adquiridos para o Hospital Regional de Guajará-Mirim, mas que não estavam em uso devido a unidade ainda não ter sido entregue. Dessa forma, foi solicitada a liberação de equipamentos para serem usados em hospitais que estão atuando diretamente no combate à Covid-19. A solicitação foi prontamente foi autorizada, levando em consideração a situação enfrentada em meio à pandemia.

O governador Marcos Rocha ratificou a importância de vários equipamentos que foram entregues para potencializar a saúde e atender Guajará-Mirim e Nova Mamoré. "É a união de esforços que vai fazer a diferença para melhoria do atendimento e qualidade de vida à população", disse o governador também lembrando do apoio que o Estado tem recebido do governo federal, da bancada federal e dos deputados estaduais no combate ao coronavírus.

O secretário enalteceu a parceria com a prefeitura para a realização de testagem rápida com o propósito de agir com maior rapidez no momento em que a pessoa e diagnosticada com o coronavírus.

O avanço do coronavírus na Pérola do Mamoré tem acionado o alerta devido ao número de pessoas contaminadas no município. Conforme o boletim diário publicado pelo governo, Guajará-Mirim aparece como a 2ª cidade do Estado com maior número de pessoas contaminadas pelo coronavírus, ou seja, 941 casos confirmados até domingo, 21. O salto no número de confirmados com a Covid-19 é também resultado das ações implementadas para testagem rápida da população, assim como vem ocorrendo em vários municípios. No sábado, 20, por exemplo, foi realizada mais uma edição da ação Mapeia Rondônia em Guajará-Mirim no formato drive thru totalizando testagem em 375 pessoas, com 60 casos positivos de Covid-19.

HOSPITAL REGIONAL

Um dos assuntos mais comentados na cidade de Guajará-Mirim refere-se à conclusão da obra do Hospital Regional que é um tema polemico, uma vez que há 8 anos a unidade vem sendo esperada pela população. O governador Marcos Rocha colocou fim a uma polemica referente a uma suposta emenda de R$ 2,5 milhões anunciada por um parlamentar para que seja destinada ao Hospital Regional, deixando claro não ser verdade, detalhando, em seguida, todo o procedimento adotado pelo Estado e a transparência na destinação dos recursos oriundos de emenda da Bancada Federal.

Todos os recursos da emenda da Bancada Federal propostos foram distribuídos conforme cronograma feito tão somente para custeio do enfrentamento ao coronavírus.

Ainda sobre o Hospital Regional, a verdade é que a empresa não cumpriu com prazo para a conclusão da obra. Foi analisado nas últimas reuniões acerca do problema que a empresa pediu mais prazo, mas está sendo analisado que a mesma não teria possíveis condições de entregar a obra pronta.

A obra tem 80% de conclusão, mas há material que está sendo deteriorado e será feita outra licitação nos próximos meses com a proposta de ser lançado outro edital, cumprindo toda a parte burocrática para sanar o imbróglio jurídico. O secretário de Saúde, Fernando Máximo, ressaltou que a atual gestão do governo estadual está empenhada para resolver esse problema. "Queríamos ter entregado logo o hospital. Mas a empresa não cumpriu o que prometeu judicialmente e como é judicial tem que ser seguido uma série de passos. Está sendo feita a atualização de planilhas e está na fase preparatória para o lançamento do novo edital de licitação", disse o secretário, deixando claro que o governador Marcos Rocha tem pontuado como prioridade o andamento do processo de conclusão da obra do novo Hospital Regional de Guajará-Mirim.

A entrega dos equipamentos de saúde também contou com a presença dos prefeitos de Guajará-Mirim, Cícero Noronha, e de Nova Mamoré, Claudionor Leme; do deputado estadual Dr. Neidson de Barros; do secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, coronel PM José Hélio Cysneiros Pachá; do comandante da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Alexandre Almeida; do secretário de Estado da Agricultura, Evandro Padovani; do diretor presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater), Luciano Brandão; do superintende de Estado da Comunicação, Lenilson Guedes; bem como outras autoridades.

Leia Mais:

Todos os municípios de Rondônia já receberam medicamentos para tratamento precoce da Covid-19