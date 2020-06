Pesquisadores criam sistema para detectar Covid-19 pela voz

Reprodução SIstema utiliza inteligência artificial para detectar Covid-19 através da fala dos pacientes

Um dos principais sintomas — e também o mais preocupante — da Covid-19 é a dificuldade para respirar. Pensando nisso, pesquisadores apoiados pela Fapesp desenvolveram um sistema que busca detectar insuficiência respiratória através da fala dos pacientes.

O projeto, batizado de Spira -sigla de Sistema de Detecção Precoce de Insuficiência Respiratória por meio de Análise de Áudio-, está sendo desenvolvido com apoio do HC-FMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo).

Os pesquisadores que fazem parte do projeto visam identificar pela voz se uma pessoa que está falando ao telefone ou na frente da tela de um computador, por exemplo, apresenta um nível de insuficiência respiratória que indique a necessidade de ir imediatamente para um hospital para ser avaliada por uma equipe médica.

Para desenvolver o sistema, os pesquisadores criaram um programa para coletar gravações de frases como "o amor ao próximo ajuda a enfrentar o coronavírus com a força de que a gente precisa", lidas por pacientes com covid-19 internados no Hospital das Clínicas.

As gravações são coletadas e comparadas com as de pessoas sem a doença para identificação de padrões diferentes por programas baseados em inteligência artificial.

O sistema avalia a quantidade quantidade de pausas, respirações e outros padrões presentes na voz ao proferir uma sentença, por exemplo. Ao constatar que a pessoa apresenta problema para respirar, o sistema emite um alerta para o profissional de saúde que está monitorando o paciente remotamente entrar em contato com ele ou com seu acompanhante para encaminhá-lo a um hospital.

Os pesquisadores participantes do projeto estão recebendo novos registros de voz por meio do site do projeto. Mais de 7.000 pessoas já acessaram a plataforma, gravaram três frases e contribuíram com a pesquisa.