Maquinários entregues pelo Estado irão impulsionar as atividades da agricultura familiar em Guajará-Mirim

A agricultura familiar ganha forças no município de Guajará-Mirim com a entrega de equipamentos e maquinários agrícolas realizada pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, na manhã de sábado, 20, durante solenidade realizada no quartel do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Na ocasião, o chefe do Executivo Estadual enfatizou que mesmo em meio à luta contra o coronavírus, o Estado tem direcionado as atenções também às ações que possam contribuir diretamente para o desenvolvimento e suporte ao setor rural.

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater) oficializou a entrega dos implementos e maquinário agrícola que foram adquiridos pelo Estado através de recursos do Programa de Aquisição de Alimento (PAA); do Ministério do Desenvolvimento Agrário; do Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia (Proleite); Calha Norte; bem como recursos do próprio governo do Estado.

Para o fortalecimento da agricultura familiar de Guajará-Mirim, o governo do Estado entregou um caminhão ¾ (três quarto); trator de pneus; grade aradora; perfuratriz; pá traseira; tanque de salga para queijo; tanque de equilíbrio com boia e uma bomba de transferência; 1 carreta agrícola; 1 distribuidor de calcário e 1 pá agrícola traseira.

Foram investimento de R$ 419.197,33 (quatrocentos e dezenove mil, cento e noventa e sete reais e trinta e três centavos) visando beneficiar a pequena agricultura familiar no município. Todos os maquinários e implementos foram entregues à prefeitura, sendo destinados para Associações e Cooperativas Agrícolas de Guajará-Mirim.

Com a entrega dos equipamentos, o governo do Estado chama a atenção para o cumprimento do Plano Estratégico no eixo desenvolvimento econômico que tem a finalidade de tornar o Estado entre os 10 mais competitivos do país e destaque na produção e exportação de alimentos da Amazônia Legal.

Ao entregar os equipamentos e maquinários para o prefeito de Guajará-Mirim, Cícero Noronha, o governador Marcos Rocha destacou que o propósito do Estado é fomentar a agricultura familiar com investimentos e aquisições que garantam a melhora na renda das famílias.

"Estamos entregando vários equipamentos que irão fortalecer a produção rural e continuar estimulando a economia do Estado. Esses equipamentos agrícolas são destinados para que a agricultura familiar e o pequeno produtor possam se desenvolver ainda mais", argumentou o governador.

O secretário da Seagri, Evandro Padovani enalteceu a aquisição dos equipamentos e pontuou a importância de cada recurso destinado. "Os produtores poderão disponibilizar produtos de qualidade para atender ao mercado local e em todo estabelecimento do Estado", enfatizou o secretário

Durante a entrega, o governador fez questão de destacar o comprometimento do secretário da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Evandro Padovani; do diretor presidente da Emater, Luciano Brandão. Em seguida, o chefe do Executivo Estadual oficializou a entrega dos equipamentos passando para as mãos do prefeito Cícero Norona, a chave do caminhão e, inclusive, voltou a lembrar o apoio da bancada federal, dos deputados estaduais que estavam sendo representados pelo deputado Dr. Neidson de Barros.

A entrega dos maquinários e implementos agrícolas também contou com a presença do prefeito de Guajará-Mirim, Cícero Noronha; do deputado estadual Dr. Neidson de Barros; do secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, coronel PM José Hélio Cysneiros Pachá; do comandante da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Alexandre Almeida; do secretário de Estado da Agricultura, Evandro Padovani; do diretor presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater), Luciano Brandão; do superintende de Estado da Comunicação, Lenilson Guedes; bem como outras autoridades.

