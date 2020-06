PC Siqueira fala de suicídio e agradece quem "não virou as costas" para ele

O youtuber PC Siqueira, que foi acusado de pedofilia nas redes sociais, resolveu fazer outro pronunciamento no Instagram. Nos Stories, ele falou do futuro do seu canal, agradeceu o apoio de quem continua ao seu lado e mandou um recado para as pessoas que estão enviando mensagens de ódio.

Divulgação/Instagram/Reprodução PC Siqueira vai voltar com seu canal no YouTube





"O meu canal tá só desativado. Volto com ele e com os vídeos depois que esse pandemônio passar", declarou PC Siqueira, que ficou famoso por conta do seu canal no YouTube. "Meu Instagram infelizmente foi bloqueado de ser desativado por razões que eu não entendi direito."

Desde que as acusações de pedofilia ganharam grande repercussão, PC Siqueira passou a ser muito criticado e, aparentemente, algumas pessoas chegaram a se afastar dele. "Agradeço a quem não virou as costas pra mim nesse momento bizarro", declarou o youtuber que também aproveitou a ocasião para rebater os haters da internet.

"Aos que estão se deliciando esperando meu suicídio, ser estuprado ou morto - a vida é um bote de ambrósia, só que no final do pote tem merda. Não vá com tanta sede ao pote", concluiu PC Siqueira.

Reprodução/Instagram Post de PC Siqueira no Instagram