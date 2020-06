Em Cerejeiras, parceria entre governo e prefeitura garante operação tapa-buraco

.

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), vem intensificando suas parcerias com as prefeituras do Sul do Estado.

A meta do governo estadual é o alinhamento das ações estratégicas feito a partir das residências do DER em Colorado do Oeste e Vilhena, possibilitando maior número de atendimento das demandas regional.

Para atender obras da operação tapa-buraco, desencadeada pela prefeitura de Cerejeiras, o governo garantiu o empréstimo de uma mini carregadeira bobcat, ferramenta que realiza múltiplas tarefas, e um operador de máquina para a fazer os cortes que estão sendo abertos nos buracos a serem fechados.

De acordo com o responsável pela 9ª Residência de Vilhena, engenheiro Diego Delani, a força-tarefa do DER na região Sul do Estado atuará ainda na Estrada da Resina, Estrada Velha de Corado, Linha 11 e trechos da Terceira Eixo.

Diego informou que as ações estarão voltadas também ao atendimento das RO-370, a conhecida Estrada do Boi, via de escoamento da produção, entre os trechos de Vila Bosco até Corumbiara e da RO-391, que liga à BR-364 à região de Chupinguaia. Segundo ele, "até final do ano executaremos serviços de drenagem, limpeza lateral, manutenção em pontes, patrolamento e encascalhamento"

