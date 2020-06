Apresentadora da Record é internada para operar e cirurgia é cancelada

A jornalista Carla Cecato, ex-apresentadora do 'Fala Brasil', da Record TV, passou por um susto. Ela foi internada às pressas para ser operada no Hospital Samaritano, em São Paulo, após sentir fortes dores no estômago e constatar através de exames uma hérnia supra umbilical encarcerada.

Leia também:Carolina Ferraz apresentará "Domingo Espetacular" na Record



Reprodução/Instagram Carla Cecato fez um relato nas redes sociais contando o que aconteceu





Leia também: Por suposta crise, Adriana Araújo deixa bancada do "JR" após 14 anos

"Achei que era gastrite. Fui tomando remédio e não passava. Na quinta (18) procurei um médico. Fui para o PS do Samaritano na sexta de manhã para operar às pressas. Tomei até morfina para dor. Aos poucos a dor foi passando. Repetimos a tomografia e a hérnia tinha sumido. Fizemos uma ultra para ter certeza e não encontramos, no lugar dela só uma inflamação muscular que poderia ser tratada com remédios. Passei 12 horas no hospital", disse Carla, que acabou não precisando mais da cirurgia. Neste fim de semana a apresentadora estava em observação em casa para garantir que a hérnia não volte.