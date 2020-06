Maisa critica perguntas sobre vida sexual: sou uma figura pública, meu corpo não

Reprodução/Instagram Maisa Silva desabafa em redes sociais

A apesentadora Maisa Silva , de 18 anos, fez um desabafo em suas redes sociais sobre a insistência dos fãs e da imprensa em saber detalhes sobre sua vida sexual. A adolescente afirmou que não quer comentar sobre o assunto e diz que as perguntas "não são coerentes".

"Vocês já me viram perguntando para alguém numa foto dela 'vocês transam?'" disse a adolescente em um texto compartilhado em sua conta no Instagram. "Há muito tempo, tive que me manifestar no Twitter para pararem de perguntar sobre minha vida sexual a cada foto que eu postava com meu namorado, por eu não acreditar que seja uma coisa coerente a fazer", publicou.

Maisa, que namora Nicolas Arashiro publicamente desde fevereiro de 2018, já criticou a atitude em outro momentos. No ano passado, ela juntou uma série de matérias que repercutiram após mencionar, em uma longa reportagem, o fato de que o pai a proibia de dormir com o namorado .

O conexão repórter faz uma matéria longa, contando toda a minha vida, meus projetos, minha carreira...

O que o "jornalismo" brasileiro se interessa em passar pra vcs: pic.twitter.com/F70V7vS2UQ — +a (@maisa) June 19, 2019

"Nao acho justo tratarem a minha vida sexual como se ela não fosse minha e privada", concluiu a artista, que não deixou de agradecer "a todos que respeitam e que acreditam que não é o dever da mulher ou de qualquer pessoa dar satisfações sobre sua vida pessoal (...) apenas para satisfazer uma curiosidade", finalizou.