Como decorar a casa como uma verdadeira "selva de plantas"

Cada vez mais as pessoas estão buscando formas de trazer a natureza para dentro de casa para deixar o ambiente mais aconchegante . A tendência que está em alta segundo a plataforma de inspirações Pinterest é conhecida como "urban jungle" (selva urbana, em português) e pode ser aplicada pela casa toda ou apenas em alguns ambientes. A ideia é colocar bastante verde no espaço e variar nas espécies de planta.

Para quem está buscando inspiração de como decorar a casa com plantas , o Pinterest nos ajudou com a seleção de algumas imagens. São diferentes cômodos e estilos de decoração, mas a ideia é sempre a mesma: aumentar o contato com a natureza e deixar o ambiente mais verde. Inspire-se:

Escritório

Pinterest/Shake My Blog/ Urban Outfitters As plantas podem deixar o home office mais confortável e agradável

As plantas no escritório ou no cantinho do home office deixam o ambiente mais confortável e leve para encarar um dia de trabalho. Você pode colocar pequenos vasos espalhados pela mesa, estante e prateleiras.

Sala de jantar

Pinterest/HomeDeco/Webstaqram Quanto maiores as plantas, melhor para decorar a sala de jantar

Na sala de jantar, as plantas podem aparecer tanto na mesa ou em um vasos maiores no chão. A ideia é misturar espécies para dar ainda mais cara de "selva".

Sala de estar

Pinterest/Shake My Blog/ Moda It Independente do tamanho do espaço, sempre é possível colocar plantinhas para decorar

Não importa se a casa é grande ou pequena, sempre há espaço para plantas! A dica é colocar vasos grandes com espécies diferentes no ambiente.

Cantinho confortável

Pinterest/Pretty Nice/Blog Spell As plantas são ótimas aliadas na hora de montar um cantinho confortável em casa

Você pode criar um espaço na sala com uma cadeira ou poltrona confortável para a leitura ou descanso com plantinhas compondo a decoração . Se você gosta de música, também pode montar um ambiente para relaxar com muitas plantas e discos.

Estante

Pinterest/Parsley of Happiness/House Plants Aproveite a estante para usar como suporte para as plantas

Seja na sala ou no escritório, por que não aproveitar a estante como suporte para plantas? Além de rechear o ambiente de verde, é uma maneira criativa de decorar o espaço e até reutilizar aquela estante que você já pensava em descartar.