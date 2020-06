Horóscopo do dia: previsão para o dia 21 de junho de 2020

Reprodução/Marcelo Dalla Veja a previsão para o seu signo no horóscopo do dia

ÁRIES

Em tempo de revisões, aproveite para conectar-se com sua voz interior e ouvir seu coração. Marte combina forças com Júpiter e Plutão para ampliar seu poder de ação e a vontade de ir mais longe. Procure refletir sobre suas ambições e seu poder pessoal, para que possa assumir seu poder de liderança conscientemente. Hoje é dia de Lua nova com eclipse solar: esteja atento para velhos condicionamentos emocionais, que devem ser transformados. Assim pode abrir espaço para novos caminhos.

TOURO

É tempo de importantes reflexões, para que possa deixar para trás velhos assuntos. Vale dialogar, refletir, esclarecer dúvidas, aconselhar-se com pessoas mais experientes. Bom momento para desvencilhar-se de pessoas, situações, emoções e coisas que atravancam sua caminhada. Mas ao mesmo tempo, você também pode aproveitar as boas experiências do passado para solucionar questões pendentes. A Lua nova acontece com um eclipse solar, marcando o início de um novo ciclo, ideal para plantar novas sementes.

GÊMEOS

Uma série de assuntos devem ser revisados para correções. Procure cultivar a interiorização, sem acumular compromissos. Não é um bom período para grandes investimentos ou transações financeiras. Prefira organizar a vida, concluir pendências e livrar-se do que em desuso. Velhas emoções, ideias, hábitos e comportamentos do passado podem retornar para que possa perceber se podem ser reaproveitados ou não. Esteja aberto para mudar de ideia, caso seja preciso.

CÂNCER

Deixe a vida fluir sem ansiedade, pressa ou precipitações. Assim abre o canal para a inspiração e a intuição. Você finaliza um ciclo solar e lunar, é importante respeitar seus limites energéticos. Hoje é dia de Lua nova com eclipse em seu signo: tempo de reciclar a energia emocional, movimentar energias estagnadas, deixar para trás sentimentos que já não condizem com seu crescimento. O que não serve mais pode ser jogado fora, desde objetos em desuso até velhos sentimentos, mágoas e temores.

LEÃO

Bom período para refletir sobre a vida, passar mais tempo sozinho, cuidar de você mesmo, preservar-se de loucuras. Prefira economizar forças e diminuir os compromissos. Com a Lua nova e o ingresso de Sol em Câncer, aproveite para cultivar seu lado mais carinhoso, atencioso e protetor. Você pode fazer um balanço do último ciclo, perceber o que deve ser corrigido. Velhas experiências, velhos sentimentos e condicionamentos pode ser revistos para que perceba se podem ser reaproveitados ou não.

VIRGEM

Com a retrogradação de Mercúrio em Câncer, intimidade, conforto e recolhimento podem equilibrar suas energias. Aproveite para ouvir mais, cultivar receptividade e rever velhas posturas. A generosidade e o afeto podem ajudá-lo restaurar relações desgastadas. Evite fazer grandes investimentos ou lançamentos importantes agora, aguarde mais uns dias. Com o eclipse solar, esteja atento aos assuntos do passado que possam surgir: o aprendizado é transformar velhas emoções e condicionamentos.

LIBRA

Período de recuperação e renovação energética. Velhas emoções e situações que podem ressurgir, para que sejam revistas e transformadas. Situações e condições aprisionadoras podem ser deixadas para trás. Procure desligar-se um pouco do burburinho, relaxar e cultivar pensamentos otimistas. Recolhimento, intimidade e economia resultam em mais vantagens do que exposição, risco e impaciência. Momentos de meditação, tranquilidade e interiorização são bem vindos e necessários para restaurar energias.

ESCORPIÃO

Compreensões importantes estão em pauta. Período bom para investir em limpezas, desintoxicações, curas e resgates. Aproveite também para dar mais atenção à quem ama. Em tempos de eclipse, procure perceber que são os velhos condicionamentos e medos aprisionadores que atravancam seu crescimento. Marte se combina com Júpiter e Plutão, inspirando mais confiança e favorecendo a renovação energética. Assim você pode fortalecer a crença em seu merecimento para seguir em busca de novas conquistas.

SAGITÁRIO

Mais fé, entrega e receptividade, menos controle, cobranças e ansiedade. Com o eclipse solar e vários planetas retrógrados, não é o momento mais indicado para agir com pressa. Reserve tempo para refletir e assimilar o que se passou nos últimos tempos. Velhas emoções, filosofias, crenças e valores devem ser questionados. Velhas crenças podem ser orientadas, sua consciência pode se expandir para que possa aprimorar-se como ser humano. Invista em atitudes acolhedoras e generosas.

CAPRICÓRNIO

Conforto, acolhimento, intimidade, carinho e proteção ganham destaque com Mercúrio retrógrado e o eclipse solar em Câncer. Um convite para cuidar de si mesmo e de quem ama. Procure também deixar para trás o que já está ultrapassado, em nome do seu equilíbrio emocional. Permita-se momentos de silêncio para refletir. Velhos sentimentos podem agora ser revistos e deixados para trás. Aproveite para questionar-se, fortalecer sua fé, seu desejo de crescer e de colaborar para um mundo melhor.

AQUÁRIO

Aproveite para levantar o acampamento e colocar um ponto final no que for possível, mas é melhor deixar decisões difíceis para outro momento. Vale reservar tempo para se afastar dos ruídos, sem pressa ou afobação. É importante relaxar, questionar posturas rígidas e conservadoras. Os processos de mudança a pleno vapor. É tempo de deixar para trás o excesso de bagagem, aproveite para perceber o que atravanca seu crescimento e sua caminhada. O que pode fazer para seguir mais leve?

PEIXES

Período propício para promover limpezas, promover finalizações. O período de eclipses favorece reflexões e análises, o movimento agora é mais interno do que externo. Esteja atento às situações que surgem, ganhe tempo para aclarar situações e ideias. Marte segue em seu signo e faz bons aspectos: um convite para desenvolver a coragem, seguir sua voz interior, ativar seus dons liderança, sua força de vontade e seu poder de intenção. Quais são seus desejos mais caros e elevados?

