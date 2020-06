Felipe e Luccas Neto pedem indenização a deputado bolsonarista

Reprodução Felipe Neto e Helio Lopes

O deputado bolsonarista Hélio Lopes está sendo acusado de relacionar a imagem dos youtubers Felipe e Luccas Neto a pedofilia. Os irmãos pediram à Justiça uma indenização de R$ 150 mil pela difamação.

Na última quarta-feira (17), Hélio Lopes compartilhou um vídeo em suas redes sociais, ao qual ligava os irmãos Felipe e Luccas Neto à pedofilia com falas recordadas. O vídeo chegou a exibir os dizeres: "Pedofilia não tem graça".

O debate sobre pedofilia no YouTube ganhou força na última semana, após o criador de conteúdo PC Siqueira ter sido acusado de receber imagens eróticas de uma criança ao longo de anos. O youtuber foi exposto por um perfil no Twitter, que revelava mensagens trocadas com outra pessoa sobre o assunto. Segundo a conversa divulgada nas redes sociais, PC Siqueira recebia as imagens, que eram enviadas pela própria mãe da criança.