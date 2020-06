Equipes de saúde recebem treinamento para atuar em Hospital de Campanha em Porto Velho

.

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), está realizando um treinamento de preparação para as equipes de profissionais de saúde, que irão atuar no Hospital de Campanha, no atendimento aos pacientes acometidos pela Covid-19.

O treinamento começou na última quarta-feira (17), com a equipe de enfermagem, sobre as técnicas de paramentação e desparamentação. O coordenador médico, Maxwendell Gomes Batista, treinou médicos, fisioterapeutas e nutricionistas, sobre manejos com paciente positivados, conduta para intubação orotraqueal e nutrição enteral. Além do manuseio dos ventiladores mecânicos.

"Com esse treinamento, principalmente no manuseio do ventilador mecânico, será possível manusear com mais facilidade, usando todos os recursos que ele tem, para que possamos oferecer um atendimento mais eficaz aos pacientes com Covid-19", disse o fisioterapeuta Charles do Santos Silva

O secretário de saúde, Fernando Máximo, visitou as equipes durante o treinamento e destacou a importância desse momento. “Tenho certeza que o trabalho de vocês, de cada um de nós, irá salvar muitas vidas, independente de quem seja, que nós possamos dar o melhor, que trabalhem empenhados, empolgados, como se fosse um parente de cada um de vocês. Aproveitem bastante esse treinamento, que é importantíssimo no combate a esse vírus, assim vocês se protegem e cuidam ainda melhor desses pacientes".

Segundo o coordenador médico, Maxwendell Batista, um dos principais objetivos do treinamento é instruir a equipe sobre a ordem dos procedimentos que deve ser adotada, para evitar contaminação, tanto dos profissionais que estão em atendimento, quanto dos outros setores do Hospital.

