Parceria do Governo de Rondônia com produtores rurais resulta na recuperação da RO-370 e promove escoamento de produção

A união entre o Governo de Rondônia, proprietários rurais e entidades representativas, como a Asprosoja (Associação de Produtores de Soja e Milho) e o Sindicato Rural de Vilhena, tem resultado na recuperação de 42 quilômetros da RO-370, no trecho entre o município de Parecis e Vila Bosco, no interior de Rondônia. A rodovia é de grande importância para o escoamento da produção de soja e de diversos outros produtos agrícolas da região, atendendo, inclusive, a pecuária. A parceria entre o setor público e privado promete fazer toda a diferença para a manutenção da estrada.

"É gratificante para nós do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER-RO) ter o apoio dos produtores rurais na manutenção das rodovias. A Asprosoja, o Sindicato Rural e todos os produtores entenderam algumas dificuldades que o Governo tem enfrentado e ofereceram ajuda para a manutenção de uma rodovia tão importante para o escoamento da produção de Rondônia", destacou o residente regional em Pimenta Bueno, Thiago Fajardo.

De acordo com o residente do DER, os serviços que se iniciaram nesta semana na RO-370 incluem a reconformação da plataforma (patrolamento), revestimento primário (cascalhamento), recuperação de processos erosivos com a construção de bacias de contenção e limpeza lateral de toda a rodovia.

"A nossa intenção é fazer algo bom pelo Estado, é colaborar, por isso as entidades e propriedades rurais se colocam a disposição para contribuir. Esta é a primeira etapa de uma parceria que se inicia. Em outros anos, tivemos muitas dificuldades, mas a idéia agora é colaborar com o DER e com o Governo para a manutenção das estradas e termos assim uma parceria a longo prazo e benéfica para todos", destaca o diretor administrativo da Asprosoja, João Bosco.

Conforme explicou, além do maquinário, muitos moradores da região se disponibilizaram também a doar a mão de obra para garantir a preservação das estradas que são utilizadas no dia-a-dia por todos eles. "Muitas vezes os produtores têm dentro da propriedade um caminhão, uma máquina, e agora vamos nos organizar para poder contribuir com o Governo do Estado e juntos buscarmos uma melhoria para todos. E essa parceria continuará em mais 70 quilômetros desta rodovia. A partir do dia 15 de julho iniciaremos, em parceria com o DER de Vilhena, a manutenção do trecho entre a Vila Bosco e o Trevo da Pedra", adianta João.

IMPORTÂNCIA DA RODOVIA

A RO-370 é uma importante via para o escoamento de toda a produção agro da região, atendendo municípios do Cone Sul do Estado, como Vilhena, Cabixi, Pimenteiras D’Oeste, Colorado D’Oeste, Cerejeiras, Corumbiara e Chupinguaia. Ao todo, a região soma uma área plantada de soja e milho de aproximadamente 450 mil hectares.

Além disso, a criação de gado está presente em 7.567 propriedades rurais desta região do estado de Rondônia. São mais de um milhão e trezentas mil cabeças de gado.

"Houve um contingenciamento, devido à pandemia do novo coronavírus que está afetando não só o País, mas o mundo inteiro. No nosso Estado, os produtores rurais sensíveis a esta realidade, estão contribuindo ainda mais, no sentido de recuperar e garantir a manutenção das nossas rodovias por onde circulam as riquezas de Rondônia. São parcerias que mostram a confiança no Estado e fortalecem toda a produção rural", finalizou Thiago Fajardo.

