Guaracy leva Esther para o hospital para ter seu filho em "Fina Estampa"

Guaracy (Paulo Rocha) leva Esther (Julia Lemmertz) para o hospital para ter seu filho no capítulo deste sábado (20).

Divulgação Guaracy leva Esther para o hospital para ter seu filho.





































Gigante (Eri Johnson) pede para Barinski (João Bourbonnais) fingir ser o investidor do restaurante que Renê (Dalton Vigh) pretende abrir. Pereirinha (José Mayer) vende a miniatura no antiquário.

Ainda neste sábado (20), Antenor (Caio Castro) dorme com Beatriz (Monique Alfradique). Patrícia (Adriana Birolli) passa a noite com Alexandre (Rodrigo Hilbert). A nova coleção da Fio Carioca é elogiada por todos.



No final do capítulo, Griselda (Lilia Cabral) e Tereza Cristina (Christiane Torloni) discutem e Márcia (Alexandra Martins) avisa a Paulo (Dan Stulbach) sobre o parto do filho de Esther (Julia Lemmertz).