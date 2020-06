Maurício Meirelles mostra indignação com escalação de Najila para "A Fazenda"

Reprodução Maurício Meirelles





Pelo visto, as notícias que dão como certa a participação de Najila Trindade no elenco da próxima edição de "A Fazenda", da RecordTV , não desagradaram somente o staff de Neymar. Maurício Meirelles , conhecido do grande público por ter feito parte do elenco dos programas "CQC", "Pânico na TV", "Vídeo Show" e da primeira temporada do "Anitta Dentro da Casinha", que chegou ao fim nesta quinta-feira, dia 18, no Multishow , também mostrou sua indignação. "Coloquem Najila na 'Fazenda'. Isso, vamos premiar pessoas que se promoveram fazendo algo errado. A sociedade vai melhorar ou pessoas vão entender que fazer algo errado te dá mais relevância social?", questionou o humorista via Twitter.

Vale destacar que, no último dia 1º, fez um ano que veio a público a acusação de estupro da modelo contra o jogador de Paris Saint-Germain e seleção brasileira. Ela afirmou que o crime ocorreu em Paris, no dia 15 de maio de 2019. Sem perder o foco, Meirelles ainda completou seu pensamento, dizendo: "Reparem. Os três meses que antecedem a 'Fazenda' é onde o anônimo tenta causar alguma merda de repercussão nacional para se tornar famoso. E a 'Fazenda' chama famoso, né? Não importa pelo quê". Essa, assim como muitas outras histórias, deu e ainda vai dar muito pano pra manga.

Coloquem Najila na Fazenda. Isso, vamos premiar pessoas que se promoveram fazendo algo errado.

A sociedade vai melhorar ou pessoas vão entender que fazer algo errado te dá mais relevância social? — Mauricio Meirelles (@MauMeirelles) June 17, 2020