Anitta fala como está lidando com peso que ganhou na quarentena

A cantora Anitta usou seu Instagram na madrugada desta sexta-feira (19) para comentar que não está nem um pouco preocupada com os quilinhos a mais que ganhou durante o período de isolamento social.



Reprodução/Instagram A cantora Anitta durante a quarentena





Ela afirmou que está recebendo vários vídeos dela em seu programa no Multishow "Anitta Dentro da Casinha" e, com isso, notou a diferença em seu corpo.

"Gente, tô olhando os vídeos do povo que me marcou no programa e estou vendo o quanto eu engordei nessa quarentena. Aí, pensei sabe o quê? F****-**", declarou a cantora.

Engordei na quarentena, e agora?

A cantora não está sozinha nessa. Em entrevista ao Delas, a nutricionista Luanna Caramalac Munaro disse que é normal o ganho de peso durante o isolamento social , já que a pessoa fica mais ansiosa dentro de casa e acaba tendo mais vontade de comer.

A dica é manter a mente ocupada. "O ideal é procurar coisas para fazer. Se você tem como trabalhar em casa, faça o seu home office. Se não, vá ler um livro, assista a uma série, um filme que você goste, faça exercícios físicos, faça meditação", aconselha.