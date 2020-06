Detran recebe doação de protetores faciais da Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica de Rondônia

.

A Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica de Rondônia (Laccro), vinculada à disciplina de clínica cirúrgica da Universidade Federal de Rondônia (Unir), doou para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) Rondônia - unidade da Coordenadoria Metropolitana de Trânsito (Cometran) de Porto Velho, protetores faciais que serão utilizados pelos servidores da autarquia que fazem atendimento ao público.A entrega dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) ocorreu na tarde desta quinta-feira (18) na sede da Cometran, e contou com as presenças do presidente da Laccro, professor Marcelo Regis Lima Correia, do professor e médico, Horácio Tamada. Segundo os representantes da Liga, os trabalhos de produção dos equipamentos contam com a parceria do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), unidade da Avenida Calama, Fiocruz Rondônia, do arquiteto Lucas Tezzari e de acadêmicos de vários cursos que se voluntariam para produzirem os protetores faciais.

Já foram produzidos e doados para várias instituições de Rondônia e do Amazonas dois mil equipamentos de proteção individual. "O trabalho surgiu da necessidade de darmos a nossa colaboração para ajudar as instituições nesse momento crítico em que estamos passando de pandemia da Covid-19", afirmou Marcelo Regis.

A Laccro conta com doações de matéria prima para produzir os equipamentos. "Temos a infraestrutura para a produção dos EPI’s, quem tiver interesse em doar a matéria prima ou para fazer uma parceria é só nos procurar", ressaltou o médico Horácio Tamada.

A diretora Técnica de Veículos (DTV), Maria Aparecida Izidoro dos Santos, que estava representando o diretor geral do Detran Rondônia, coronel Neil Aldrin Faria Gonzaga, agradeceu aos representantes da Laccro pela doação dos equipamentos de proteção individual, que serão utilizados pelos colaboradores da Cometran, que fazem atendimento ao público, e elogiou a iniciativa de colaborar no combate ao novo coronavírus, oferecendo mais proteção às pessoas que trabalham na linha de frente ou que estão em contato direto com o público.

O coordenador da Cometran, Edvar José Modesto, também agradeceu aos representantes da Laccro, Marcelo Regis Lima Correia e ao médico, Horácio Tamada pela doação dos protetores faciais, ressaltando que os equipamentos vão oferecer uma proteção ainda maior para os colaboradores da Coordenadoria Metropolitana de Trânsito.

