Ex-BBB Letícia Santiago mostra foto do bumbum com preenchimento de R$ 20 mil

Letícia Santiago , ex-participante do "BBB 14", da Globo , e do "Troca de Esposas", na Record TV , revelou que desembolsou R$ 20 mil em um procedimento estético para injetar 100 ml no bumbum.

Em entrevista à revista Quem , Letícia revelou que ter o bumbum empinado e redondo, mesmo quando estivesse mais magra, era um sonho. "Só queria mesmo projetar pra cima e garantir que mesmo quando eu perder mais peso, que é comum devido a minha genética, meu bumbum fique lá, empinado e bonito", disse.

Ela explicou que pesquisa sobre o procedimento de PMMA há anos, mas nunca teve coragem de fazer. "Estou muito feliz de poder fazer isso por mim. Acho que cuidar de si e se aperfeiçoar ao longo dos anos é demonstrar amor e cuidado com seu corpo", celebrou.