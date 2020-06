Angela Ro Ro passa por dificuldades e pede ajuda financeira

Divulgação Angela Ro Ro





A cantora Angela Ro Ro, atualmente com 70 anos, usou o seu Instagram nesta sexta-feira (19) para pedir ajuda aos fãs e seguidores. A artista explicou que está passando por dificuldade e passou o número de sua conta do bando, dizendo que "apenas R$ 10" já ajudaria.

Angela ainda revela que já tentou "vender barato uma live" mas "ninguém se interessa". A cantora está sem isolada em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, na companhia da namorada, 30 anos mais jovem. A cantora deixou seu apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio, e foi passar a quarentena no sítio da família.