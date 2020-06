Nadja Pessoa diz que D'Black limpou a conta e a deixou sem dinheiro para comer

Nadja Pessoa voltou a falar sobre o fim do relacionamento com D'Black. A personalidade fez uma série de Stories sobre o assunto e disse que o cantor terminou o casamento de anos para entrar em um reality show. O artista é um dos nomes apontados para entrar na 12ª temporada de "A Fazenda" e, segundo a influencer, foi embora do apartamento onde morava com enquanto ela estava dormindo e se mudou para o Rio de Janeiro levando tudo com ele.



Reprodução Nadja Pessoa fala que D'Black a deixou sem dinheiro





"Cancela meu plano de saúde, me expõe na internet sem eu saber de nada. Cancela todos os meus cartões de crédito, que tínhamos em conta conjunta! Me deixa sem dinheiro nem para comer. Eu e meu cachorro sozinhos em São Paulo. Para entrar em um reality? Vocês acham isso certo?", escreveu Nadja no Instagram.

A influencer ainda disse que o dinheiro que D'Black levou com ele estava em uma conta conjunta do casal. Segundo a loira, todo o dinheiro que entrava lá era da empresa e de trabalhos que ela fazia. " Ele limpou a conta me deixando sem nada! Eu e Loop [o cachorro] sem nem ter o que comer em casa!", revelou.

Após deixar o apartamento em São Paulo, D'Black foi para a casa da mãe no Rio de Janeiro. Nadja reclamou que o ex-marido a deixou na capital paulista, mesmo ela não tendo família ou amigos na cidade , e ainda disse que o ex-participante do "The Voice" foi embora quando ela estava com suspeita de ter contraído o coronavírus.

A personalidade também falou que está sendo vítima de ataques psicológicos. O advogado de D'Black estaria ligando para ela com ameaças e, segundo Nadja, o profissional está suspenso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). "Aguentei calúnias, humilhação, terror psicológico para correr com o divórcio, para não ter que dividir o que vier por aí", desabafou.